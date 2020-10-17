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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Hakan Arslan'dan önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.


13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda Ackah gole giden topu çizgi önünden çıkardı.


15. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Dönen topta Kanga'dan önce araya giren savunma tehlikeye uzaklaştırdı.


28. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung'tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


37. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.


40. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek


Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir, Fernandes, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Kanga, İlhan Parlak


Yedekler: Doğan, Aziz Behich, Adem, Emre, İlhan Depe, Henrique, Muğdat, Nurettin, Lennon, Alibec


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Demir Grup Sivasspor: Samassa, Camara, Ziya, Goiano, Caner, Cofie, Erdoğan, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Barış, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin, Felix, Kone, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Ziya (dk. 28) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kartlar: Goiano, Fajr (Demir Grup Sivasspor)

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