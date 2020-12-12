Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
12. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.
13. dakikada sol kanattan Baker'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Bilal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.
25. dakikada Lennon'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
44. dakikada Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru'nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes, Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Hasan Hüseyin, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah, Muğdat, Alibec
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Diabate, Abdulkadir Ömür, Bilal, Ekuban
Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Serkan, Yusuf, Safa, Flavio, Ahmet, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı Kart: Pereira (Trabzonspor)