İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


12. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.


13. dakikada sol kanattan Baker'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


23. dakikada Bilal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.


25. dakikada Lennon'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.


44. dakikada Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru'nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes, Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Hasan Hüseyin, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah, Muğdat, Alibec


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Diabate, Abdulkadir Ömür, Bilal, Ekuban


Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Serkan, Yusuf, Safa, Flavio, Ahmet, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı Kart: Pereira (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.