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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lennon, topu müsait durumdaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere tokatladı.


71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon, ceza sahası içerisindeki Henrique'yi topla buluşturdu. Henrique'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


84. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat'ın pasıyla topla buluşan Hasan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes (Hasan Hüseyin dk. 68), Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique (Alibec dk. 88 ?), İlhan Parlak (Muğdat dk. 68)


Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan dk. 46), Le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Diabate (Afobe dk. 46), Abdulkadir Ömür, Bilal (Yusuf dk. 68), Ekuban


Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Safa, Flavio, Ahmet


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kartlar: Pereira, Bila, Abdulkadir Parmakl (Trabzonspor)

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