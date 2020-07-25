Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasında içerisinde karambolde Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.

11. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sapunaru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında topa uzanan Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan geri döndü. Yeniden topla buluşan Pedro'nun bir kez daha vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapadı.

45+2. dakikada ara pasında topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Angelo, Yasir Subaşı, Sapunaru, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo Gustavo, Henrique, Djedje, Cenk Şahin, Kravets

Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar, Stum

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erçe Kardeşler, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Bilal Başaçıkoğlu, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Guilherme, Hosseini

Teknik Direktör: Eddie Newton

Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)