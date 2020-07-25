Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 34.
Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahasında içerisinde karambolde Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.
11. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sapunaru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
37. dakikada Kvrzic'in ortasında topa uzanan Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan geri döndü. Yeniden topla buluşan Pedro'nun bir kez daha vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapadı.
45+2. dakikada ara pasında topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kayserispor: Lung, Angelo, Yasir Subaşı, Sapunaru, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo Gustavo, Henrique, Djedje, Cenk Şahin, Kravets
Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar, Stum
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
Yedekler: Erçe Kardeşler, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Bilal Başaçıkoğlu, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Guilherme, Hosseini
Teknik Direktör: Eddie Newton
Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)