Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Dario Melnjak ortasını yaptı. Samudio arka direğe indirdi. Mohamed Abarhoun ayak içi ile topu ağlara bıraktı ancak yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, ofsayt bayrağı kaldırdı.

6. dakikada Oğuzhan Çağlayan sağdan ortaladı. Arka direkte Umar şutunu attı. Direğin dibine çarpan top auta çıktı.

9. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Mensah topu soldan taşıdı. Rizespor ceza alanına girer girmez yerden pasını Artem'e çıkardı. Artem Kravets önüne gelen topa tek vuruş yaparak golünü attı. 1-0

29. dakikada Çaykur Rizespor serbest atış kazandı. Atışı Oğulcan kullandı. Oğulcan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

34. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı. Umar sağdan getirdi. Ceza alanı içerisinde Oğulcan'a pasını verdi. Bu oyuncu da, geriden gelen Vetrih'e bıraktı. Amedej Vetrih'in vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

38. dakikada Miguel Lopes, sağ çaprazdan kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede tuttu.

45+1. dakikada Samudio, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Samudio vuruşunu yaptı. Kaleci Lung soluna kapanarak topun hakimi oldu.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Pedro Henrique (Emre Demir dk. 27), Artem Kravets

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ben Rienstra, Furkan Polat

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mohamed Abarhoun, Montassar Talbi, Joseph Attamah, Dario Melnjak, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Umar Aminu, Amedej Vetrih, Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio

Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, Ismael Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Artem Kravtes (dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)