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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 42.

Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Kadir Has


Hakemler:Halil Umut Meler, Cevdt Kömürcüoğlu, Çağlar Uyarcan


Kayserispor: Doğan Alemdar Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzıc, Karlo Muhar, Attamah, Avramovski, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attıla Szalaı, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi, Osayı Samuel, Pelkas, Valencia


Yedekler: Harun Tekin, Maurıcıo, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar (Kayserispor)

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