Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 42.
Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Kadir Has
Hakemler:Halil Umut Meler, Cevdt Kömürcüoğlu, Çağlar Uyarcan
Kayserispor: Doğan Alemdar Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzıc, Karlo Muhar, Attamah, Avramovski, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attıla Szalaı, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi, Osayı Samuel, Pelkas, Valencia
Yedekler: Harun Tekin, Maurıcıo, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar (Kayserispor)