Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 42.
Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Attamah'ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
56. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde hakem, ceza sahası içerisinde İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'i engellediği gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa'nın vuruşunu kaleci Doğan çıkardı.
67. dakikada Kvrzic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İlhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.
85. dakikada Muhar'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique ayağının ucuyla topa dokunabildi. Kaleye giden topu Fenerbahçe defansı son anda kornere attı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+9. dakikada Valencia'nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Çağlar Uyarcan
Kayserispor: Doğan Alemdar Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Karlo Muhar (Sabovic dk. 90+4 ?), Attamah (Uğur Demirok dk. 90+4 ?), Avramovski (Melih Okutan dk. 84 ?), Ramazan Civelek (Yasir Subaşı dk. 69), Pedro Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Luckassen, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe: Altay, Nazım (Mauricio dk. 74), Serdar, Szalai, Caner, Ozan Tufan, Sosa (Gustavo dk. 74), Ferdi (Cisse dk. 46), Osayı Samuel, Pelkas (Mert Hakan dk. 74), Valencia
Yedekler: Harun Tekin, Samatta, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor), Valencia (dk. 90 pen.), Serdar Aziz (dk. 90+9) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: İlhan Parlak (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar, Henrique, Aziz (Kayserispor)