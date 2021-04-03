Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Jahovic'in, ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
58. dakikada Kvrzic'in ceza sahasına ortasında İlhan arka direkte topu müsait durumdaki Muğdat'a indirdi. Muğdat'tan önce Göztepe savunmasında Atınç'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
71. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen İlhan'ın sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.
81. dakikada Kvrzic'in müsait pozisyondaki Henrique'ye pasında Gassama son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic (Ramazan dk. 85 ?), Uğur, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah (Luckassen dk. 85 ?), Avramovski, Henrique, Muğdat (Emre Demir dk. 73), İlhan
Yedekler: Lung, Paz, Nurettin, Sapunaru, Melih, Yasir, Muhar
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alparslan, Atınç, Berkan, Halil, Diabate (Kubilay dk. 87 ?), Esiti (Titi dk. 90 ?), Soner (Zulj dk. 90?), Ndiaye (İdeye dk. 87 ?), Jahovic (Tripic dk. 79)
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Burekovic, Murat, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor), Jahovic (dk. 48) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Muğdat (Hes Kablo Kayserispor), Diabate (Göztepe)