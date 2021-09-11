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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, ligin 4.

haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


34. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Mensah'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemin Tunç


Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetios, Yasir Subaşı, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gökhan


Yedekler: Bilal, Cardoso, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Sadıku, Travnık, Hajradınovıc, Umut, Yusuf, Jorgensen


Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan, Donk, Ahmet, Dırar


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Mensah (dk. 34) (Kayserispor)


Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa)

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