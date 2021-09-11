Süper Lig: Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, ligin 4.
haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
34. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Mensah'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemin Tunç
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetios, Yasir Subaşı, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gökhan
Yedekler: Bilal, Cardoso, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Onur Bulut
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Sadıku, Travnık, Hajradınovıc, Umut, Yusuf, Jorgensen
Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan, Donk, Ahmet, Dırar
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Mensah (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa)