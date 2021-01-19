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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Kvrzic'in şutuna meşin yuvarlak auta çıktı.


20. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Avramovski'nin şutunda top yandan auta çıktı.


24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can'ın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.


36. dakikada Deniz'in ceza sahasına ortasında yükselen Rafael'in kafa vuruşunad meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


41. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Alibec, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan


Stat: Kadir Has


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Alibec


Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Uğur, Yasir, Fernandes, Emre, Ackah, Kanga, Nurettin, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Giuliano, Deniz, Demba Ba


Yedekler: Volkan, Tagir, Uğur, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Derkay, Azubuke, Gulbrandsen, Crivelli


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Alibec (dk. 41) (Hes Kablo Kayserispor)

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