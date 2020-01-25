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Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında-MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)


47. dakikada Cebrail rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


50. dakikada sağ kanattan Kitsiu'nun pasıyla buluşan Orgill'in ceza sahası çizgisi önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


57. dakikada sol kanattan gelen Henrique topu müsait durumdaki Mensah'a çıkardı. Mensah'ın vuruşu, kaleci Korcan'da kaldı.


69. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Alihan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1


71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kitsiu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.


83. dakikada orta alanda topu alan Mensah çalımlarla ilerledi. Mensah'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çıkardı.


90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin vuruşunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.



Stad: Kadir Has


Hakemler: Cüneyt Çakır, Alparslan Dedeş, Candaş Elbil


Kayserispor: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Mehsah, Situm (Cenk dk. 74), Henrique (Kravets dk. 79), Emre Demir (Aksel dk. 60), Mesanovic


Yedekler: Doğan, Ramazan, Ömer Uzun, Mert, Yasir, Ömer Memiş, Uzodimma


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan (Alihan dk. 56), Pinto, Faty, Sedat, Kitsiu, Canteros (Moke dk. 61), İlhan (Scarione dk. 88 ?), Orgill


Yedekler: Yiğit, Mehmet, Mahmut, Aydın, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Aykan Atik


Goller: Mensah (dk. 23 pen.) (Kaserispor), Alihan (dk. 69) (MKE Ankaragücü)


Kırmızı Kart: Cebrail (dk. 47) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Emre Demir, Mensah, Camoanharo, Henrique, Rienstra (Kayserispor), Pinto, Sedat, Canteros, Alihan (MKE Ankaragücü)

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