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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 12.

haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.


21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.


24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.


44. dakikada Poulain'in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş


İ.M. Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Pedro Henrique, Şamil, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Adebayor, Umut Bulut


Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Emre Demir, Ben Rienstra, Bilal, Kravets, Ziya Alkurt


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goino, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Fernando Andrade, Emre Kılınç, Fatik Aksoy, Hakan Arslan, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Ziya Erdal, Traore, Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Kone, Hugo Vieria


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Fernando Andre (dk. 24) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)

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