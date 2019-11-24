Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 12.
haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.
44. dakikada Poulain'in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İ.M. Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Pedro Henrique, Şamil, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Adebayor, Umut Bulut
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Emre Demir, Ben Rienstra, Bilal, Kravets, Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goino, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Fernando Andrade, Emre Kılınç, Fatik Aksoy, Hakan Arslan, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Ziya Erdal, Traore, Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Kone, Hugo Vieria
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fernando Andre (dk. 24) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)