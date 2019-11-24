Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

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M. Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top auta gitti.
58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.
68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.
70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 2-1
74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
84. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
M. Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulaın, Yasir Subaşı, Pedro Henrique, Şamil (Ben Rienstra dk. 63), Hasan Hüseyin Acar (Emre Demir dk. 75), Djedje, Adebayor, Umut Bulut (Bilal dk. 75)
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Kravets, Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Marcelo, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando (Erdoğan Yeşilyurt dk. 65), Emre Kılınç (Kone dk. 85 ?), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Papp, Traore, Djerlek, Cofie, Hugo Vieria
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fernando (dk. 24), Emre Kılınç (dk. 70), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 74 ve 90+4) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Sivasspor), Şamil Çinaz, Pedro Henrique (Kayserispor)