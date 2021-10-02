Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 8.
Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışı uzak bir noktadan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından vurduğu top, üst direkten oyun alanına döndü.
41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay
Kayseripor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, İbrahim Akdağ, Fernandes, Emrah Başsan, Cardoso, Kemen, Thiam
Yedekler: Bilal, Yasir, Ramazan, Mane, Attamah, Uzodimma, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius
Yedekler: Erce, Denswil, Serkan, Berat, Trondsen, Cem, Abdulkadir Ömür, Yunus, Yusuf, Djaniny
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 12) (Trabzonspor), Emrah Başsan (dk. 41) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Siopis (Trabzonspor)