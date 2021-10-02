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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 8.

Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışı uzak bir noktadan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


37. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından vurduğu top, üst direkten oyun alanına döndü.


41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay


Kayseripor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, İbrahim Akdağ, Fernandes, Emrah Başsan, Cardoso, Kemen, Thiam


Yedekler: Bilal, Yasir, Ramazan, Mane, Attamah, Uzodimma, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius


Yedekler: Erce, Denswil, Serkan, Berat, Trondsen, Cem, Abdulkadir Ömür, Yunus, Yusuf, Djaniny


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Bakasetas (dk. 12) (Trabzonspor), Emrah Başsan (dk. 41) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Siopis (Trabzonspor)

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