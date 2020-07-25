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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 34.

Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ligden düştü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Kravets'in vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden çıkardı.


60. dakikada Henrique'nin ortasında topa uzanan Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


63. dakikada topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlağı Lung çıkardı. Lung'tan dönen topu Novak, filelere gönderdi. 0-1


80. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth'un vuruşunu kaleci Lung çeldi.


86. dakikada ceza sahasında Hüseyin Türkmen'in Djedje'e yaptığı hareket sonucu Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Henrique, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


88. dakika Kamil Ahmet'in ortasında topa yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Lung gole izin vermedi.


90. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda top üstten auta gitti.


90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth topu filelere yolladı. 1-2




Stat: Kadir Has


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Kayserispor: Lung, Angelo, Yasir Subaşı, Sapunaru, Kvrzic (Ömer Uzun dk. 81), Hasan Hüseyin Acar, Gustavo, Henrique, Djedje, Cenk Şahin (Stum dk. 62), Kravets


Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak (Guilherme dk. 45), Ndiaye (Kamil Ahmet dk. 79), Ekuban (Bilal Başaçıkoğlu dk. 89), Sörloth


Yedekler: Erçe Kardeşler, Serkan Asan, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Hosseini


Teknik Direktör: Eddie Newton


Goller: Novak (dk. 63), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor), Henrique (dk. 86 pen.) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Enver Cenk Şahin, Gustavo (Kayserispor)

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