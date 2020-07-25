Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 34.
Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ligden düştü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Kravets'in vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden çıkardı.
60. dakikada Henrique'nin ortasında topa uzanan Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlağı Lung çıkardı. Lung'tan dönen topu Novak, filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth'un vuruşunu kaleci Lung çeldi.
86. dakikada ceza sahasında Hüseyin Türkmen'in Djedje'e yaptığı hareket sonucu Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Henrique, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
88. dakika Kamil Ahmet'in ortasında topa yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Lung gole izin vermedi.
90. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda top üstten auta gitti.
90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth topu filelere yolladı. 1-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kayserispor: Lung, Angelo, Yasir Subaşı, Sapunaru, Kvrzic (Ömer Uzun dk. 81), Hasan Hüseyin Acar, Gustavo, Henrique, Djedje, Cenk Şahin (Stum dk. 62), Kravets
Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak (Guilherme dk. 45), Ndiaye (Kamil Ahmet dk. 79), Ekuban (Bilal Başaçıkoğlu dk. 89), Sörloth
Yedekler: Erçe Kardeşler, Serkan Asan, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Hosseini
Teknik Direktör: Eddie Newton
Goller: Novak (dk. 63), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor), Henrique (dk. 86 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Enver Cenk Şahin, Gustavo (Kayserispor)