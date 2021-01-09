Süper Lig: Kayserispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.
9. dakikada Semih Kaya'nın ceza sahası içerisinde Alibec'e yaptığı hareket sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Alibec'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
10. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Semih Kaya'ya çarpan top filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın sert şutunda kaleci Doğan topu çelmeyi başardı.
22. dakikada Avramovski'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
23. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Alibec'in bekletmeden şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.
39. dakikada Ahmed'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Semih'in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Bülent'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Narinç, Mustafa Sönmez
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Avramovski, İlhan Parlak, Alibec
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Attamah, Fernandes, Manzala, Emre, İlhan Depe, Kanga, Muğdat, Nurettin
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Kubilay, Ahmed, Acquah, Fofana, Tetteh (Umut dk. 35), Adem
Yedekler: Abdulsamed, Hadebe, Erkan, Zeki, Olcay, Ndayishimiye, Lukoki, Mustafa, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kart: Semih (Yeni Malatyaspor)
Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)