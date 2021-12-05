Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.
11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo'nun şutunda top Lung'da kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Erbil
Kayserispor: Lung, Koolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah, Mario, Carole, İbrahim, Thiam, Onur Bulut, Campanharo
Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur, Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Doğukan, Güray, Paul Omo, Fedor, Poli, Riberio, Silva, Bünyamin, Veysel
Yedekler: Doğukan, Floranus, Pereira, Eren, Nuri, Milosevic, Erkan, Houssam, Mevlüt, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Mario (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Koolovetsios (Kayserispor), Poli, Silva (Antalyaspor)