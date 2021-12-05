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Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.


11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 2-0


33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo'nun şutunda top Lung'da kaldı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Erbil


Kayserispor: Lung, Koolovetsios, Hosseini, Kemen, Emrah, Mario, Carole, İbrahim, Thiam, Onur Bulut, Campanharo


Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur, Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Doğukan, Güray, Paul Omo, Fedor, Poli, Riberio, Silva, Bünyamin, Veysel


Yedekler: Doğukan, Floranus, Pereira, Eren, Nuri, Milosevic, Erkan, Houssam, Mevlüt, Gökdeniz


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)


Kırmızı Kart: Mario (dk. 34) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Koolovetsios (Kayserispor), Poli, Silva (Antalyaspor)

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