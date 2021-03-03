Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, ligin 28.
haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağdan Avramovski'nin ortasında ön direkte Maglica kafayla topu aşırdı. Karlo Muhar müsait pozisyonda kafayı vurarak topu ağlara gönderdi 1-0
52. dakikada ceza alanı içerisinde Montassar Talbi kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
53. dakikada topu taşıyan Pedro Henrique kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
57. dakikada Selim Ay'ın ortasında Samudio, Kayserispor ceza alanı içerisinde kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.
71. dakikada soldan Rizespor kalesine yüklenen Lennon şutunu attı. Kaleci Gökhan'ı geçen top direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Boldrin'in pasında sol kanatta topla buluşan Samudio çaprazdan kaleye şutunu attı. Top, kaleci Doğan'ın bakışları arasında iki direğin birleştiği noktadan ağlara gitti 1-1
77. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde İlhan Parlak kafayı vurdu ve kaleci Gökhan'ın solundan topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Alpaslan Dedeş
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Joseph Attamah (Cristian Sapunaru dk. 82 ?), Karlo Muhar, Daniel Avramovski (Emre Demir dk. 90+1 ?), Pedro Henrique (Melih Okutan dk. 83 ?), Aaron Lennon (Nurettin Korkmaz dk. 90+1 ?), Antun Maglica (İlhan Parlak dk. 51)
Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Yasir Subaşı, Talha Sarıarslan, Besard Sabovic
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay (Fernando Dos Santos dk. 86 ?), Dario Melnjak (İsmail Köybaşı dk. 46), Yassine Meriah, Abdullah Durak, Fabricio Baiano (Onur Bulut dk. 67), Fernando Boldrin, Erik Sabo, Damjan Djokovic (Braian Samudio dk. 46), Alexander Söderlund (Milan Skoda dk. 67)
Yedekler: Zafer Görgen, Emir Dilaver, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Karlo Muhar (dk. 48), İlhan Parlak (dk. 77) (Hes Kablo Kayserispor), Braian Samudio (dk. 73) (Çaykur Rizespor)