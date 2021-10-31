İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 11.

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.


54. gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Kolovetsios'un vuruşunda topu kaleci çıkardı.


64. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


74. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


89. dakikada Biglia'nin serbest vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı çıkardı.


90+3. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay


Kayserispor: Lung, Carole (Cardoso dk. 71), Majit, Kolovetsios, Onur, İbrahim, (İlhan Parlak dk. 61) Campanharo (Mane dk. 86 ?), Kemen, Emrah (Gökhan dk. 86 ?), Thiam, Gavranovic


Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin (Ahmed Musa 90+1 ?), Zukanovic, Burak, Luckassen, Biglia, Emre Mor (Jure Balkovec dk. 66), Bertolacci (Kerim Frei dk. 79), Jimmy Durmaz (Aksel dk. 79), Borini, Pesic (Karamoh dk. 79)


Yedekler: Utku, Efe, Tunay Torun, Vato, Adnan


Teknik Direktör: Francesco Farıolı


Goller: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Gavranovic (dk. 74), Thiam (dk. 90+3) (Kayserispor)


Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Onur Bulut (dk. 88) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Biglia, Viviano, Borini (Fatih Karagümrük), Kemen (Kayserispor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.