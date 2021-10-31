Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 11.
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
54. gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Kolovetsios'un vuruşunda topu kaleci çıkardı.
64. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
74. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Biglia'nin serbest vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı çıkardı.
90+3. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay
Kayserispor: Lung, Carole (Cardoso dk. 71), Majit, Kolovetsios, Onur, İbrahim, (İlhan Parlak dk. 61) Campanharo (Mane dk. 86 ?), Kemen, Emrah (Gökhan dk. 86 ?), Thiam, Gavranovic
Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin (Ahmed Musa 90+1 ?), Zukanovic, Burak, Luckassen, Biglia, Emre Mor (Jure Balkovec dk. 66), Bertolacci (Kerim Frei dk. 79), Jimmy Durmaz (Aksel dk. 79), Borini, Pesic (Karamoh dk. 79)
Yedekler: Utku, Efe, Tunay Torun, Vato, Adnan
Teknik Direktör: Francesco Farıolı
Goller: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Gavranovic (dk. 74), Thiam (dk. 90+3) (Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Onur Bulut (dk. 88) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Biglia, Viviano, Borini (Fatih Karagümrük), Kemen (Kayserispor)