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Süper Lig: Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 4.

Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Emrah'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.


53. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'ndan önce topa uzanan Ertuğrul, tehlikeyi savuşturdu.


68. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Jorgensen'in kafa vuruşunda top auta çıktı.


80. dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.


90+3. dakikada Fernandes'in ceza sahası içerisinde şık pasında Cardoso'nun topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemin Tunç


Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetios, Yasir Subaşı, Ramazan (Onur Bulut dk. 89 ?), İbrahim, Attamah, Mensah (Mane dk. 68), Emrah (Cardoso dk. 68), Thiam (Fernandes dk. 89), Gökhan (İlhan Parlak dk. 73)


Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj (Ahmet dk. 83 ?), Bruma, Tarkan, Eren (Donk dk. 89 ?), Sadiku (Dirar dk. 68), Travnik, Hajradinovic, Umut, Yusuf, Jorgensen


Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Mensah (dk. 34), Cardosu (dk. 90+3) (Kayserispor)


Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa), İbrahim Akdağ, Cardoso, Kolovetios (Kayserispor)

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