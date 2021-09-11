Süper Lig: Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 4.
Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Emrah'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
53. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'ndan önce topa uzanan Ertuğrul, tehlikeyi savuşturdu.
68. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Jorgensen'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.
90+3. dakikada Fernandes'in ceza sahası içerisinde şık pasında Cardoso'nun topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemin Tunç
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetios, Yasir Subaşı, Ramazan (Onur Bulut dk. 89 ?), İbrahim, Attamah, Mensah (Mane dk. 68), Emrah (Cardoso dk. 68), Thiam (Fernandes dk. 89), Gökhan (İlhan Parlak dk. 73)
Yedekler: Bilal, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj (Ahmet dk. 83 ?), Bruma, Tarkan, Eren (Donk dk. 89 ?), Sadiku (Dirar dk. 68), Travnik, Hajradinovic, Umut, Yusuf, Jorgensen
Yedekler: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Mortadha, Feyzi, Doğucan
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Mensah (dk. 34), Cardosu (dk. 90+3) (Kayserispor)
Sarı kart: Travnık (Kasımpaşa), İbrahim Akdağ, Cardoso, Kolovetios (Kayserispor)