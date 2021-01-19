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Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


57. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in şutu yandan auta çıktı.


58. dakikada Alibec'in pasıyla topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.


60. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.


77. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Henrique topu Alibec'le buluşturdu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Alibec, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


82. dakikada ceza sahası dışında sağ topla buluşan İrfan Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kanga'nın şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu kornere çeldi.


86. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kanga'nın şutunda kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo (Ackah dk. 90 ?), Lennon (İlhan Parlak dk. 68), Avramovski (Uğur dk. 90 ?), Henrique (Nurettin dk. 90 ?), Alibec (Kanga dk. 79)


Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Yasir, Fernandes, Emre


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur dk. 46), Duarte, Ponck (Ravil Tagir dk. 80 ?), Hasan, Mahmut (Berkay dk. 46), İrfan Can, Aleksic (Gulbrandsen dk. 72), Giuliano (Crivelli dk. 46), Deniz, Demba Ba


Yedekler: Volkan, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Azubuike


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Alibec (dk. 41, 77) (Kayserispor)


Sarı kart: Sapunaru (Kayserispor)

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