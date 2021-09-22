Süper Lig: Kayserispor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahasında Thiam'ın röveşatasında top Yedlin'e çarptı. VAR'da izlenen pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu Yedlin'in elle oynadığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
64. dakikada Yedlin'in ceza sahasına gönderdiği topu Mohamed kontrol etti. Mohamed'in dönerek vuruşu az farkla üstten auta gitti.
82. dakikada Attamah'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ali Saygın Ögel
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah (Fernandes dk. 87 ?), Emrah Başsan (Yasir dk. 87 ?), Mensah (Mane dk. 87 ?), Cardoso (Kemen dk. 68), Thiam (İlhan Parlak dk. 90 ?)
Yedekler: Cenk, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Ramazan, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt (Ömer Bayram dk. 46), Taylan (Atalay dk. 80), Assunçao, Feghouli (Morutan dk. 46), Emre (Kerem dk. 46), Mohamed, Oğulcan (Diagne dk. 58)
Yedekler: Fatih, Babel, Kaan, Luyindama, Aytaç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Thiam (dk. 38, dk. 52 pen.), Emrah Başsan (dk. 45), (Kayserispor)
Sarı kartlar: Hosseini, Lung, İbrahim (Kayserispor), Oğulcan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)