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Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor

2020-2021 Süper Lig ve TFF 1.

Lig U19 Gelişim Ligleri sezon planlamaları açıklandı.


Süper Lig U19 Gelişim Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ilk maçını İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak. Sarı-Kırmızılılar ligin 19.haftasını BAY olarak geçecek.


Süper Lig U19 Ligi, 14 Mart 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 20 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Devamında play-off organizasyonu yapılacak. Süper Lig U19 Ligi'nde 4,7, 9, 12, 15, 18, ve 20. hafta maçları hafta içi oynanacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri'nin sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. Hes Kablo Kayserispor U19 takımının fikstürü şu şekilde;


1.Hafta Galatasaray-Kayserispor


2.Hafta Kayserispor-Karagümrük


3.Hafta Göztepe A.Ş- Kayserispor


4.Hafta Kayserispor-Trabzonspor


5.Hafta Antalyaspor- Kayserispor


6.Hafta Kayserispor-Konyaspor


7.Hafta Gençlerbirliği- Kayserispor


8.Hafta Kayserispor-Beşiktaş


9.Hafta Denizlispor- Kayserispor


10.Hafta Kayserispor-Yeni Malatyaspor


11.Hafta Gaziantep FK- Kayserispor


12.Hafta Kayserispor-Başakşehir


13.Hafta Fenerbahçe-Kayserispor


14.Hafta Kayserispor-Kasımpaşa A.Ş


15.Hafta Alanyaspor-Kayserispor


16.Hafta Kayserispor-Erzurumspor


17.Hafta Ankaragücü-Kayserispor


18.Hafta Kayserispor-Sivasspor


19.Hafta BAY


20.Hafta Ç.Rizespor-Kayserispor


21.Hafta Kayserispor-Hatyaspor

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