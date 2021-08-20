Süper Lig: Y. Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında arka direkte bekleyen Mane gelişine vurdu, kaleci Muric meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
51. dakikada sağ kanattan Emrah'ın arka direğe ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen İlhan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
63. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Balotelli müsait durumdaki Akintola'ya indirdi. Akintola, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada Mustafa'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada sol çaprazda topu önünde bulan Balotelli uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan (Uzodimma dk. 79), Kolovetsios, Uğur, Carole, Mane (Yasir dk. 90 ?), İbrahim (Onur dk. 59), Attamah, Gökhan (Cardoso dk. 90?), Emrah, İlhan (Mustafa Pektemek dk. 79)
Yedekler: Bilal, Emre Demir, Kvrzic, Nurettin, Avramovski
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip , Rassoul (Semih dk. 36), Kaan, Gökhan İnler (Stambouli dk. 46), Sinan, Akintola (Ezeh dk. 75), Belhanda (Assombalonga dk. 46), Castro (Bjarnason dk. 71), Balotelli
Yedekler: Ferhat, Samet, İzzet, Tarık, Sedat
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Gökhan (dk. 18) (Kayserispor), Akintola (dk. 63) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Hikmet Karaman, İbrahim (Yukatel Kayserispor), Ferhat, Semih, Akintola, Balotelli, Ezeh, Stambouli (Adana Demirspor)