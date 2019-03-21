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Süper Lig'de 2019'un kaleci karnesi

2019 yılında Spor Toto Süper Lig’e damga vuran kaleciler belli oldu.

2019 yılında Spor Toto Süper Lig'e damga vuran kaleciler belli oldu. Fernando Muslera ve Karius'u sollayan Gökhan Akkan en başarılı kaleci oldu.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta 'en az gol yiyen kaleci' unvanını kaptırdı. 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig'de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu.


Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi. En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü.


Spor Toto Süper Lig'de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:



Gökhan Akkan (Ç.Rizespor) : 9 maç 5 gol


Mert Günok (M.Başakşehir) : 9 maç 5 gol


Fernando Muslera (Galatasaray) : 9 maç 6 gol


Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol


Serkan Kırıntılı (Konyaspor) : 9 maç 10 gol


Haydar Yılmaz (Alanyaspor) : 9 maç 11 gol


Loris Karius (Beşiktaş) : 9 maç 11 gol


Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol


Altay Bayındır (Ankaragücü) : 9 maç 15 gol


Antonio Beto (Göztepe) : 9 maç 15 gol


Tolgahan Acar (Sivasspor) : 9 maç 16 gol


Uğurcan Çakır (Trabzonspor) : 7 maç 9 gol


Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol


Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol


Ertaç Özbir (Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol


Ruud Boffin (Antalyaspor) : 8 maç 19 gol


Ferhat Kaplan (Antalyaspor) : 1 maç 1 gol


Ramazan Köse (Kasımpaşa) 5 maç 8 gol


Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol


Volkan Demirel (Fenerbahçe) : 8 maç 12 gol


Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol


Muhammed Şengezer (Bursa) : 6 maç 9 gol


Okan Koçuk (Bursaspor) : 3 maç 5 gol


Fatih Öztürk (Akhisarspor) : 5 maç 11 gol


Milan Lukac (Akhisarspor) : 4 maç 7 gol

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