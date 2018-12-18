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Süper Lig'de Beraberlik haftası

Spor Toto Süper Lig’de 16.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. Geride kalan 16 haftada en fazla berabere kalınan hafta yaşandı.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında ise berabere biten 5 maç şöyle:


Göztepe-Bursaspor 0-0


Ç.Rizespor-Alanyaspor 1-1


M.Başakşehir-Galatasaray 1-1


Beşiktaş-Trabzonspor 2-2


Fenerbahçe-Erzurumspor 2-2


24 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu.

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