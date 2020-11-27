İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de en çok kurtarış yapan Lung oldu

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’de en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un rumen file bekçisi Silviu Lung, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Sarı Kırmızılı forma ile 8 maça çıkan Silviu Lung, takımın en başarılı ismi oldu.


8 maçta 2 kez kazanıp, 1 kez berabere kalan, 5 kez de yenilen Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung forma giydiği 8 maçta 40 kurtarış yaptı. Başarılı file bekçisi, son oynanan Galatasaray maçında 45 dakikada forma giymiş 7 net gol pozisyonunda rakiplerine geçit vermemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.