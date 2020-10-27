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Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaza yaparak duran otomobilde ilk bilgilere göre iki farklı plaka bulunduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre polisin durumundan şüphelendiği BMW marka otomobil durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil kaza yaparak durdu. Kazanın ardından yaralı halde kaçmaya çalışan sürücüyü polis, kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıs çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri otomobilin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerle birlikte otomobilde yapılan ilk incelemelerde iki farklı plaka bulundu. Polisin otomobil ve çevrede detaylı incelemesi devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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