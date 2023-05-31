İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen aracın içinde bulunan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen aracın içinde bulunan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bekleme yapan bir araçtan süphelendi. Ekipler tarafından araç içerisinde bulunan şahıslarda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet hassas terazi ve 0,97 gram uyuşturucu madde bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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