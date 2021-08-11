Şüpheli araçtan 44 parça fosil çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı' ile mücadele faaliyetleri neticesinde S.A.'nın aracında yapılan aramalarda 4 parçaya ayrılmış halde fildişi fosili ve 40 adet farklı ebatlarda fosil kalıntısı ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, S.A. da gözaltına alınarak karakola götürüldü.