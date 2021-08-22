Şüpheli araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şüpheli olduğu için durdurulmak istenen otomobilden yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) şüpheli olarak düşen 68 FR 360 plakalı otomobil, ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık yarım saat süren kovalamanın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda otomobilin sürücüsü A.Ö. ile yanında bulunan 2 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin üzerinde uyuşturucu madde ve alüminyum folyo bulunurken, şahıslar gerekli işlemlerinin yapılması için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.