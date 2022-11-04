İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahısların adreslerinde 450 adet cinsel içerikli ürün bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 450 adet cinsel içerikli ürün bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 450 adet cinsel içerikli ürün bulundu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 2 şahsın adreslerine operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 450 adet cinsel içerikli ürün bulundu.


Ekipler tarafından bulunan ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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