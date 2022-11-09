Şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından, Melikgazi ilçesine bağlı Seyyid Burhanettin Bulvarı Üzerinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan M.L.'ye üst araması yapıldı. Şahsın üst aramasında şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, M.L. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.