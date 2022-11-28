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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri A.A.'yı durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.


İşlemleri tamamlanan şahıs, Narkotik Şubeye teslim edildi.

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