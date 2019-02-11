Şüpheli valiz boş çıktı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde otobüs durağında bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, cep telefonu ile görüntü kaydetmeye çalışan vatandaşları da uzaklaştırdı. Alınan tedbirlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, valizde inceleme yaptı. Ekipler, bir süre sonra valizi fünye ile patlattı. Patlatılan valizin içi boş çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri valizi inceledi. Kapatılan trafik de yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.