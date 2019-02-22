Suretialem 2018 yılının en iyileri ödül töreni yapıldı

Merkezi Kayseri'de bulunan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği 2018 yılının en iyileri ödül töreni gerçekleşti.

2012 yılında merkezi Kayseri'de kurulan ve ülke genelinde birçok fotoğraf sanatçısıyla, fotoğraf sanatını tanıtmak, sevdirmek, fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği 2018 yılının en iyilerini belirledi.

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği 2018 Yılının En İyileri Ödül Töreni Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Ödül törenine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü Prof. Oktay Çolak, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü akademisyen Prof. Dr. Osman Ürper, Erciyes Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Şengün, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

2018 yılının En İyi Fotoğrafçısı Uğur Aydın, Yılın Eğitimcisi Dr. Kemal Beğendik, Yılın Fotomuhabiri Şeref Kahraman, Yılın Ümitvaad Eden Fotoğrafçısı Muharrem Daşan ve Yılın Düğün Fotoğrafçısı Özer Paylan seçilirken, ödül plaketleri törenle takdim edildi.

Program daha sonra Prof. Dr. Osman Ürper ve Prof. Oktay Çolak'ın fotoğrafçılık üzerine sunumları ile devam etti.