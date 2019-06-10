Suriyeli 31 yaşındaki Havle Derviş 15 gündür kayıp

15 gün önce Hastane Caddesi'nde kaybolan 31 yaşındaki Suriyeli Havle Derviş polis ekipleri ve ailesi tarafından her yerde aranıyor.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, Kayseri'de yaşayan Suriyelilerin temsilcisi durumunda olduklarını ve Suriyelilerin yaşadıkları sıkıntılarda kurumlar arasında aracı olduklarını belirterek, "31 yaşındaki Havle Derviş'in akli melekeleri yerinde değil. Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelerek Anbar Mahallesi'nde yaşıyorlar. Babası ile birlikte Göç İdaresi'nde resmi işlemleri tamamladıktan sonra evine dönmek için Hastane Caddesi'ndeki duraklara geliyor ve buradan kayboluyor. Ailesi ve yakınlarının aramalarına rağmen bulunamıyor. Polise ve gerekli yerlere bilgiler verildi ama iki haftadır bir gelişme yok" dedi.

Yıldırım, Kayseri halkından Havle Dervişi görenlerin polise haber vermesini isteyerek, "Halkımızdan yardım talep ediyorum. Havle Derviş'in akli melekeleri yerinde olmadığı için zor durumda olabilir" diye konuştu.

Kayseri'de kaynakçı olarak çalışan Havle Derviş'in ağabeyi Yasir Derviş ise, "Biz 4 yıldır Kayseri'de yaşıyoruz. 31 yaşındaki kız kardeşim babam ile Göç İdaresi'ndeki işlemlerin ardından Hastane Caddesi'ndeki otobüs duraklarına geliyor ve burada kayboluyor. İki haftadır yaptığımız aramalara rağmen bulamadık. Görenlerin polis ekiplerine haber vermesini istiyoruz" ifadesinde bulundu.