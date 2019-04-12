Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği kamyon duvara çarptı: 1 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, mezarlık duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza, Hacılar İlçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. yönetimindeki 38 YK 867 plakalı kamyon, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığın duvarına çarparak durabildi. Kazada, kamyon sürücüsü Metin A. yaralandı. Metin A., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.