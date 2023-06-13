SV Özvatanspor şampiyon oldu, kupasını Halit Demir verdi

Almanya'nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren SV Özvatanspor, şampiyonluk maçında Jan Büsnau takımını 8-1 yenerek kupayı kazandı. Şampiyonluk kupasını Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir verdi.

SV Özvatanspor takımı şampiyon oldu. Krais Lig B kategorisi final maçında Jan Büsnau takımı ile karşılaşan SV Özvatanspor, rakibini 8-1 mağlup ederek A kategorisine yükseldi. Stuttgart Özvatanspor tesislerinde oynanan final maçında Haris Mesanovic, Hami Aygün (2), Manuel Vargas (kendi kalesine) ve Yavuz Demir'in de 4 golü ile farklı kazanan mavi beyazlılar şampiyon oldu.

Maç sonrasında büyük mutluluk yaşayan SV Özvatansporlu futbolcular ve taraftarlar, başarıyı kutladı. Şampiyonluk maçını izleyenler arasında bulunan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, kupayı takım kaptanı Serdar Tayar'a verdi.