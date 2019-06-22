Taekwondo İl Birinciliği Başladı

Atatürk Spor Salonunda 2 gün boyunca kıran kırana geçecek seçmeler 16 sıklette yapılıyor. Taekwondo müsabakalarını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.

Dereceye giren sporcuların 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı müsabakalar yarın final müsabakalarıyla son bulacak.