Taekwondo Sporcuları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti

28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazanan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ankara Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında mücadele eden Erdem Spor Kulübü sporcularından Dilara Işık, Ceylin Altuğ, Elif Ezgi Altun ve Fatih Gazcı Spor Kulübünden yıldız senkron kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan sporcular ile antrenörleri Mehmet Ali Çuha ve Fatih Gazcı İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.