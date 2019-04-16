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Taekwondo Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarına Kayserili Sporcular Damga Vurdu

Kayseri Taekwondo sporcularımız Konya’da düzenlenen Taekwondo Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarından 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.

Kayseri Taekwondo sporcularımız Konya'da düzenlenen Taekwondo Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarından 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.


Okullar arası Taekwondo Yıldız Kızlar Türkiye birinciliği müsabakaları 05-07 Nisan 2019 Tarihlerinde Konya'da düzenlendi.


Müsabakalarda Kayseri'yi temsilen tatamiye çıkan sporcular Melisa Özlü ve Zehra Kaygısız büyük bir başarı gösterdiler.


Melisa Özlü 44kg'da Türkiye birincisi olurken, Zehra Kaygısız 51 kg yıldız kızlarda Türkiye üçüncüsü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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