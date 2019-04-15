Taekwondo'da Büşra Öztürk Türkiye İkincisi

Kayserili Taekwondo Sporcumuz Büşra Öztürk Konya'da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye İkincisi oldu.

2018-2019 öğretim yılı Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Büşra Öztürk 55kg'da büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Konya'dan Türkiye ikinciliği ile dönen sporcumuz Büşra Öztürk ve antrenörleri Yavuz Sayan ile Arzu Sayan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.