Tahir Nursaçan: ”Mevlid gecesi dayanışma duygularımızı güçlendiren gecelerdendir”

Nursaçan, yayımladığı mesajında, “Yüce Allah, insanın dünya ve ahiret saadeti için peygamberler göndermiştir. Mevlid Kandili, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevî silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyayı teşrif ettiği gecedir. Mevlid Kandili birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine ve güçlenmesine vesile olacak en değerli gecelerdendir. Allah Resulü'nün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı yaşanmıştır. Nitekim cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum ve dünya ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuştur. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, ‘Mevlid-i Nebî' nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.