Tahir Nursaçan'ın adaylığına ilk engel

Görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan'ın Kayseri OSB'nin genel kurulunda yeniden aday olmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan engel geldi.

24 Haziran'da yapılacak olan Kayseri OSB'nin Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan Tahir Nursaçan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından engel geldi. Kayseri OSB Müdürlüğüne gönderilen yazıda Tahir Nursaçan'ın yapılacak olan genel kurulda aday olmasının uygun görülmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; "Kayseri OSB yönetim kurulunda yer alan Tahir Nursaçan hakkında yürütülen kovuşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmasına yönelik Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/11/2021 tarihli ve E.2021/24 D. İş, K.2021/25 sayılı kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 01/04/2022 tarihli ve E.2022/766 K.2022/754 sayılı kararıyla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. İlgilinin görevden uzaklaştırılmasına sebep olan kovuşturmanın sonuçlandığına dair Bakanlığımıza tebliğ edilen bir karar bulunmamaktadır. Mahkeme kararı çerçevesinde; Kayseri OSB yönetim kurulunda yer alan Tahir Nursaçan'ın hakkında alınan kovuşturma sonuna kadar görevden uzaklaştırılması yönündeki karar nedeni ile göreve gelemeyeceği için OSB organ üyeliğine aday olması uygun görülmemektedir" denilmektedir.”

Tahir Nursaçan'dan açıklama

Görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan'dan da açıklama geldi. Yazılı açıklama yapan Nursaçan, yaşananların Kayseri sanayicilerinin yakın takibinde olduğu söyleyerek, "OSB'ye sahip olmaya değil, sahiplerine hizmet etmeye geliyorum" diyerek bize oy vermiş olsun veya olmasın tüm sanayicimiz için hizmet ettik. Geçmişin tecrübeleri ile bugünün yenilikleri birleştirilerek, Allah'ında yardımı ile yeni dönemde yapacağımız hizmetleri, OSB'yi ve sanayicimizi yeni ufuklara taşımamız için bizim davamızda sapma olmayacaktır. Sanayicimizin seçimine kendimizi teslim edeceğiz. Yaşananlar Kayseri sanayicilerimizin yakın takibindedir. Anayasal bir hak olan seçilme hakkımızı kullanacağımızı, sanayicimizin de bu engellemelere karşın sanayisine ve seçimine sahip çıkacağına olan inancımız tamdır. Yapmış olduğumuz katma değerli yatırımlar ile OSB'yi bugünlere taşıyan ruh ve heyecanla sorumlulukları bundan sonrası içinde yerine getireceğimizden eminiz ki kimsenin şüphesi yoktur. "OSB'ye seçimle gelen seçimle gider" diyen birisi olarak, Mart-2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul, tüm farklı niyetli gayretlerle 24 Haziran tarihinde Olağanüstü Genel Kurul şeklinde yapılacak hale gelmiş olması dahi, hem şehrimizin hem de sanayicimizin itibarını zaten zedelemiştir. Kasım ayında yapılan 18. Mali genel kurulunda ibra almış, o gün Gündemin 11.Maddesi gereği "göreve geri iademiz" değerli sanayicilerimizin oylarına sunulmuş oy çokluğu ile kabulü yönünde oylanmıştı. Buna dayanarak aday olmamız sonrası değerli sanayicilerimizin bizimle ilgili teveccühlerini sezen ve yaşananlara aşırı tepki veren sanayiciyi gören kesimlerin önümüzü kesmek için gayret içinde olduklarını gözlemliyoruz. Sanayicinin seçimine engel olamayız, engel olanlara sessiz kalmayız. Bunun bilinmesini istiyoruz. Göreve layık gören sanayicilerimizi yok saymamak için aday olduk. Yapılan genel ve mali kurulları hiçe saymaktan imtina ettiğimiz için aday olduk. Güzel şehrimiz ve kıymetli hemşerilerimizin daha ileri gitmesine bir tuğla daha koymak için aday olduk” ifadelerini kullandı.

"Tahir Nursaçan ve ekibi haklı davasında sonuna kadar yoluna devam edecektir"

"Sanayicinin seçimini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünüyoruz" diyen Nursaçan, "Yaşanan durumlar nedeniyle bayrak değişimi şu an için duruşumuza uygun olmadığı için tekrar aday olduk. Mağdur edilen bizlerin, zulüm gören mazlum duruma düşürülen itibarımızın, ak geçmişimizin üzerine atılı bırakılmaya çalışılan çamurun temizlenmesi için aday olduk. Atanmış değil, adanmış olduğumuzu ve sanayicimiz lehine daha yapacak çok hayırlı işler olduğuna inandığımızı tekrar deklare etmek için aday olduk. OSB'yi 2015 yılında kurumsal bir kimlik içerisine sokmakla işe başladık. Vizyon belirledik, bunun peşinden gittik. İtibarlı, diğer OSB'lerce örnek alınan bir OSB haline getirdik. basiretli bir tüccar gibi yönettik. Gelir kaynakları doğurmadan yatırıma gitmedik. Gelir ve gider arasında olumsuz fark doğurmadık. Geçmişin, bugünün ve geleceğin elzem konusu enerjidir. Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız iş olan GES yatırımına dikkat çekmek lüzumu vardır. Yap işlet değil, OSB imkanları ile kurulup işletilen GES'İN geliri bugün itibari yıllık 11 milyon Dolar (200 Milyon TL ye) dayanmıştır. Hiçbir OSB'de olmayan bu kâr merkezi bugünlerimizi de yarınlarımızı da rahatlatmıştır. 2015-2020 yılları arası yapılan Yatırımlar ile toplam varlıklarımız 98 Milyon USD büyüdü. Aynı yatırımları bugünün ekonomik konjektöründe değil yapmak, hayalini dahi kurmak zordur. İnsan ölür, eseri kalır dedik buna inandık, buna dair eserler ortaya koyduk, bu şeref madalyası bizlere yeter. Satışı uygun olan parselleri, tahsis yöntemi ile değil, ihale yöntemi ile sattık. Yönetim kurulu başkanı olarak adıma arsa tahsis etmediğimi veya bedeli ile dahi olsa almadığımı tüm siz değerli sanayicilerimiz bilir. İhaleler yöntemi ile OSB'nin toplam değeri 7 kattan fazla artmıştır. Teknik Kolejimizi şehrimiz ve sanayimiz için nitelikli hale getirdik. Ara değil, aranılan eleman yetiştirilmesini sağladık, göreve geldiğimizde 3 bin seviyesine kadar gelen meslek liseli kapasitemizi kurulacak meslek yüksekokulu ile 10 Bin seviyesine taşımak gibi ulvi bir görev üstlendiğimizin de bilinmesini istiyoruz. İtfaiye, fuar alanı, endüstriyel tasarım merkezi, hizmet binası, cami gibi tüm bu büyük yatırımlar Kayseri OSB'sinin vizyonudur. Planlı hizmet ve yatırımlarıdır. Bunların varlığını, faydasını, konuşmak dahi bizim için züldür. Sanayicimiz için bu yatırımların her biri şereftir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek sanayicimizin teveccühü ile yola devam edeceğiz inşallah. Tahir Nursaçan ve ekibi haklı davasında sonuna kadar yoluna devam edecektir. Bu doğrultuda son olarak şunları söyleyerek yaşananları siz değerli sanayici dostlarımın engin takdirlerine bırakıyorum" şeklinde konuştu.