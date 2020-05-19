TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir'in 19 Mayıs mesajı

Kadir Özdemir, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Dr. Özdemir mesajında; "Bu sene 19 Mayıs'ın biz aile hekimleri için anlam ve önemi daha büyüktür. Bugünü anlamlı hale getiren 3 önemli olay; 1919 yılında özgürlük ateşinin fitilinin ateşlendiği, cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk adım olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. Yıldönümü. 2010 yılında Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu'nun (WONCA) deklare ettiği, bu yıl onuncusunun kutlandığı, tüm dünyadaki salgında ön safta yer alan aile hekimlerimizin günü. İslam dünyası için bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiş gece olan Kadir Gecesi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Şubesi olarak salgında filyasyon uygulayarak özgürlük için yeniden savaşan aile hekimlerimizin Aile Hekimleri Günlerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.