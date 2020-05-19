İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir'in 19 Mayıs mesajı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Genel Sekreteri Dr.

Kadir Özdemir, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.


TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Dr. Özdemir mesajında; "Bu sene 19 Mayıs'ın biz aile hekimleri için anlam ve önemi daha büyüktür. Bugünü anlamlı hale getiren 3 önemli olay; 1919 yılında özgürlük ateşinin fitilinin ateşlendiği, cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk adım olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. Yıldönümü. 2010 yılında Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu'nun (WONCA) deklare ettiği, bu yıl onuncusunun kutlandığı, tüm dünyadaki salgında ön safta yer alan aile hekimlerimizin günü. İslam dünyası için bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiş gece olan Kadir Gecesi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Şubesi olarak salgında filyasyon uygulayarak özgürlük için yeniden savaşan aile hekimlerimizin Aile Hekimleri Günlerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.