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Takım kaptanı kardeşler sahada rakip oldu

Kayseri’de futbol hayatlarını farklı takımlarda sürdüren iki kardeş, geçtiğimiz hafta oynanan maçta sahaya rakip olarak çıkarken, iki kardeşinde takımlarının kaptanlığını üstlenmesi dikkat çekti.

Kayseri'de futbol hayatlarını farklı takımlarda sürdüren iki kardeş, geçtiğimiz hafta oynanan maçta sahaya rakip olarak çıkarken, iki kardeşinde takımlarının kaptanlığını üstlenmesi dikkat çekti.


Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan Güneşli Gençlikspor-Sarızspor karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. İki takımın kaptanlığını yapan oyuncuların kardeş olması ve birlikte seramoni ve yazı tura atışı yapması dikkat çekti. Ağabey Tahsin Erarslan (22) Güneşli Gençlikspor takımının kaptanlığını üstlenirken kardeşi Cuma Erarslan (18) ise Sarızspor'un kaptanı olarak sahaya çıktı. İki oyuncu sahada takımları için kıyasıya mücadele ederken maç sonunda ise birlikte evlerinin yolunu tuttu. İlk kez sahada rakip olan ve forvet olarak görev yapan iki kardeşten gülen ise 2-1'lik sonuç ile kardeş Cuma Erarslan oldu. Ağabey Tahsin ise çift sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile maçı tamamlayamadı.

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