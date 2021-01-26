Takla atan araçtan sağ çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi 474. sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 FY 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil sürücüsünü tedbir amaçlı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.