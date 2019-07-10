Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşilhisar-Kayseri yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Samet G. kullandığı 38 AAP 839 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 2'si ağır 6 yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi ve çevre hastanelere götürürken, kullanılamaz hale gelen araç çekici ile kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.