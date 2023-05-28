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Takla atan otomobilde can verdi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçe girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak orta refüjde takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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